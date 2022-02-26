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Тульские гимнасты заняли третье общекомандное место на соревнованиях в Орле

Тульские гимнасты заняли третье общекомандное место на соревнованиях в Орле

Наши спортсмены показали отличные результаты.

Тульские гимнасты приняли участие в открытом чемпионате Орловской области. За звание сильнейших боролись спортсмены из 15 регионов России.

Соревнования проходили в течение пяти дней. Наши земляки показали отличные результаты, идеально выполнили свои комбинации и оказались на высших ступенях пьедестала. По итогам общекомандного зачета Тульская область завоевала бронзу.

Среди КМС София Задонская заняла первые места в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях. Кристина Ларькина стала третьей в многоборье, прыжке, вольных упражнениях и на брусьях. Виктория Алифанова завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

По второму разряду Рита Зейналова заняла третье место в многоборье, первое — в вольных упражнениях, второе — на брусьях. Станислав Никонов стал первым в многоборье, упражнениях на коне, вольных упражнениях и в прыжке. Завоевал серебро в упражнениях на кольцах, перекладине и брусьях.

По третьему разряду Диана Павлова стала второй в упражнениях на бревне и третьей — в прыжке.
 
Тренеры наших спортсменов — Зинаида Роля, Ольга Петрук, Сергей Рыжов.
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