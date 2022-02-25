Владимир Путин подписал указ об индексации пенсий военным

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Президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости провести индексацию пенсий военным в соответствии с уровнем реальной инфляции.

Данный документ опубликован сегодня, 25 февраля, на официальном портале правовой информации. Президент поручил правительству проиндексировать пенсии военным на 8,6%. Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года.

Закон касается около 2,6 млн человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.