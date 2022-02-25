Милые куколки в свадебных платьях: тулякам покажут выставку коллекционных кукол «Свадебный альбом»

Посетители увидят невест из собрания «Музея коллекционных кукол» (г. Орёл), основу которого составляет частная коллекция Наталии Алёшиной. Выставка в Тульском областном краеведческом музее включает более 70 предметов разных фирм — производителей — это фарфоровые «интерьерные» и шарнирные виниловые куклы. Все они одеты в свадебные наряды разных эпох и народов.

В лучших традициях старинных кукол — пандор (куклы-манекены) современные фирмы, такие как «Маттел» («Барби»), Тоннер («Тайлер Вэнтворт»), Эштон Дрейк («Джин Маршал») создают своих чудесных кукол. Над многими из них работали признанные мастера-кукольники, художники по костюмам, получавшие призы на международных выставках. Это Роберт Тоннер, Боб Маки, Сандра Билотто, Синди Макклюр, Мэл Одом и многие другие. Интерьерные куклы, представленные на выставке, созданы фирмами Данбери Минт и Франклин Минт.

Открытие выставки 3 марта в 16.00.

Возрастная категория — 6+.

Выставка работает по 13 июня 2022 года.