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Милые куколки в свадебных платьях: тулякам покажут выставку коллекционных кукол «Свадебный альбом»

Милые куколки в свадебных платьях: тулякам покажут выставку коллекционных кукол «Свадебный альбом»

Её откроют в Тульском областном краеведческом музее 3 марта.

Посетители увидят невест из собрания «Музея коллекционных кукол» (г. Орёл), основу которого составляет частная коллекция Наталии Алёшиной. Выставка в Тульском областном краеведческом музее включает более 70 предметов разных фирм — производителей — это фарфоровые «интерьерные» и шарнирные виниловые куклы. Все они одеты в свадебные наряды разных эпох и народов.
 
 
В лучших традициях старинных кукол — пандор (куклы-манекены) современные фирмы, такие как «Маттел» («Барби»), Тоннер («Тайлер Вэнтворт»), Эштон Дрейк («Джин Маршал») создают своих чудесных кукол. Над многими из них работали признанные мастера-кукольники, художники по костюмам, получавшие призы на международных выставках. Это Роберт Тоннер, Боб Маки, Сандра Билотто, Синди Макклюр, Мэл Одом и многие другие. Интерьерные куклы, представленные на выставке, созданы фирмами Данбери Минт и Франклин Минт.
 
Открытие выставки 3 марта в 16.00.
Возрастная категория — 6+.
Выставка работает по 13 июня 2022 года.
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