26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу исполняется 310 лет со дня основания

В торжественной обстановке руководители предприятия поздравили заводчан и вручили почетные награды. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности порядка 300 оружейников удостоены Почетных званий, Дипломов, Знаков отличия и Благодарностей.





По традиции, отдавая дань людям, внесшим огромный вклад в создание и становление оружейного производства, представители молодежного комитета предприятия возложили цветы к памятнику Петру I, основателю завода, к бюстам знаменитых оружейников на Аллее славы на территории Тульского Государственного музея оружия.

История создания Оружейного завода уходит своими корнями в далекий 1712 год. Именно тогда, 15 февраля, завод был основан по именному Указу Петра I. Отдавая дань традициям, на внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем в январе 2021 года, принято решение о смене наименования предприятия на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».