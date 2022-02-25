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26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу исполняется 310 лет со дня основания

26 февраля Императорскому Тульскому оружейному заводу исполняется 310 лет со дня основания

25 февраля состоялись мероприятия, посвященные этому значимому событию.

В торжественной обстановке руководители предприятия поздравили заводчан и вручили почетные награды. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности порядка 300 оружейников удостоены Почетных званий, Дипломов, Знаков отличия и Благодарностей.


По традиции, отдавая дань людям, внесшим огромный вклад в создание и становление оружейного производства, представители молодежного комитета предприятия возложили цветы к памятнику Петру I, основателю завода, к бюстам знаменитых оружейников на Аллее славы на территории Тульского Государственного музея оружия.

История создания Оружейного завода уходит своими корнями в далекий 1712 год. Именно тогда, 15 февраля, завод был основан по именному Указу Петра I. Отдавая дань традициям, на внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем в январе 2021 года, принято решение о смене наименования предприятия на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

   

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Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 1
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 2
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 3
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 4
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 5
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 6
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 7
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 8
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 9
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 10
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 11
Императорский Тульский оружейный завод отмечает 310 лет со дня основания, Фото: 12
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