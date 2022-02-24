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Коронавирусная статистика: в Тульской области 1015 новых случаев заражения

Коронавирусная статистика: в Тульской области 1015 новых случаев заражения

8 пациентов умерли.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 1015 новых случаев ковида, 3882 человека выздоровели, 84 — госпитализированы. 8 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 135 450 случаев коронавируса, 89 896 человек выздоровели, 4819 — умерли.

В России за сутки выявлено 132 998 случаев заражения ковидом. 762 человека умерли.

Сюжет: Коронавирус
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