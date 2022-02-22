Догазификация: вопросы и ответы

О льготах, сроках, критериях бесплатного подключения домовладений к газу и многом другом – в большом интервью Myslo.

До конца 2022 года в Туле и области в рамках догазификации планируется подвести голубое топливо примерно к 7 тысячам домовладений. Как подключить домовладение к газу, мы узнаем из первых уст.

На вопросы редакции ответили генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев и генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.

Николай Воробьев. Василий Большов.

— Что такое догазификация?

— Догазификация — это бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в газифицированных населенных пунктах. К настоящему времени в Тульской области собрано около 9,5 тысяч заявок, более 650 из них исполнены. До конца года планируется выполнить еще 7 тысяч.

— За чей счет проводятся работы внутри участка?

— Работы внутри участка выполняются за счет заявителя. При этом подключить участок заявителя к газораспределительным сетям могут только специализированные организации. В Тульской области это АО «Газпром газораспределение Тула», в Туле — АО «Тулагоргаз». Необходимо остерегаться мошенников, которые незаконно предлагают свои услуги по подведению газа абонентам.

— Сколько в АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз» стоят работы внутри участка?

— Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода и газового оборудования, которое устанавливается в доме.

— С чего нужно начинать догазификацию?

— С подачи заявки. Способов несколько:

через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru;

через портал Госуслуг;

через сайты АО «Газпром газораспределение Тула» (tulaoblgaz.ru) и АО «Тулагоргаз» (tulagorgaz.ru);

при личном обращении в отделы по работе с клиентами АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз», адреса которых указаны на сайтах газораспределительных организаций;

в 34 отделениях МФЦ.

Уточнить информацию по догазификации можно по телефонам горячих линий:

+7 (800) 600-80-04 — АО «Газпром газораспределение Тула».

— АО «Газпром газораспределение Тула». +7 (487) 225-36-76 — АО «Тулагоргаз».

— Какие документы нужно приложить к заявке?

— К заявке необходимо приложить документы о собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, а также копии паспорта, СНИЛС и ИНН.

В случае если домовладение отвечает критериям догазификации, после проверки предоставленных документов с заявителем заключается договор на подведение сетей до границ земельного участка. Заявителю придет оповещение на электронную почту либо звонок на телефон, где и когда его можно получить.

— Можно ли заключить договор на все сразу?

— Договор можно заключить как на отдельные виды работ, так и полностью на все «под ключ». В АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз» есть такая опция — комплексный договор. Мы рассчитаем стоимость работ в границах земельного участка на основании предварительного проектного решения и предложим приобрести газовое оборудование.

— Много ли заявок поступает, и как быстро вы успеваете их отработать?

— В среднем 20−25 заявок в день. Заявки от жителей мы обязаны выполнить в нормативные сроки. Для этого и в «Газпром газораспределение Тула», и в «Тулагоргаз» расширен штат сотрудников. Мы заинтересованы в том, чтобы все, кто хочет подключиться, подали заявку и оперативно заключили договор. Поэтому со сбором документов лучше не тянуть.

— Сколько в среднем времени проходит от того момента, как я нажал кнопку «отправить» до старта работ?

— У нас есть до 30 дней на подготовку договора. Позиция, обозначенная генеральным директором Группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, — сокращать этот срок, целевой показатель — 10 дней. График проведения работ обозначается в договоре с заявителем, но мы стараемся начать их как можно быстрее.

— Какие есть льготы и скидки на подведение газа и внутридомовое оборудование?

— С апреля власти Тульской области планируют ввести единовременную выплату на возмещение понесенных расходов на подведение газа внутри участка и покупку оборудования. Она будет предоставляться ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников и инвалидов ВОВ, малоимущим и многодетным семьям, а также отдельным категориям инвалидов. Размер выплаты будет составлять не более 70 тысяч рублей.

Сейчас для жителей Тульской области предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

единовременная денежная компенсация на оплату расходов по приобретению и установке внутриквартирного газового оборудования;

субсидия на приобретение и установку приборов учета газа семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не превышает 7 тысяч рублей.

— Когда догазификация стартовала, говорили о том, что первыми подключать будут абонентов, домовладения которых находятся ближе к трубе. Это имеет значение?

— Если населенный пункт газифицирован, то расстояние до трубы не имеет значения.

— Как понять, когда в населенном пункте появится газ?

— Необходимо найти свой населенный пункт на интерактивной карте газификации регионов России — gazprommap.ru, на которой отражены сведения о газопроводах, которые будут построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2021−2025 годы, подписанной «Газпромом» и регионом.

— А если дом располагается в населенном пункте, где пока нет внутрипоселковых сетей?

— В этом случае сначала нужно построить распределительный газопровод, а уже затем подвести газ к участку. Для граждан подведение газа по-прежнему будет бесплатным.

— Какие технические сложности возникают при прокладке трубы до участков?

— Лес, водоемы, дороги, особо охраняемые природные территории, пересечение с инженерными сетями. Но мы понимаем, как с этим работать.

Бывают проблемы со сроками оформления правоустанавливающих документов на дом и участок — порой они вообще утеряны. А без них невозможно принять заявку. Для начала нужно документы восстановить. Уже принято решение на региональном штабе — сократить количество бюрократических барьеров, чтобы выполнить план на 2022 год.

— Летом главы администраций Тулы и Тульской области собирали информацию о том, сколько домохозяйств может быть догазифицировано. Каковы результаты этой работы?

— По результатам проведенной инвентаризации домовладений к настоящему времени под догазификацию попадают более 17 тыс. домовладений в 916 населенных пунктах. Данные постоянно актуализируются.

— Садоводства тоже могут участвовать в программе?

— В рамках догазификации не предусматривается бесплатное подключение домовладений или садовых домов, расположенных в границах СНТ, и строительство сети газораспределения и (или) сети газопотребления внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. На безвозмездной основе газ прокладывается только до границ СНТ и только в том случае, если СНТ входит в границы газифицированного населенного пункта.

— Догазификация — новое направление. Как оно сочетается с другими программами по газификации региона?

— Реализация программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на период с 2021 по 2025 годы продолжается. До 2025 года в регионе планируется строительство 177 межпоселковых газопроводов к 272 населенным пунктам в 19 муниципалитетах, общей протяженностью 697 км. Также будет построено 668 км внутрипоселковых сетей, что позволит газифицировать более 13 тыс. домовладений.

Планируется реконструировать 2 газораспределительные станции, выполнить техническое перевооружение 6 ГРС и построить 2 новые ГРС.

— Что скажете человеку, который сомневается в необходимости догазификации?

— Конечно, можно все оставить как есть. Но, как правило, люди выбирают природный газ. Во-первых, он дешевле баллонного в три-четыре раза. Во-вторых, баллоны используют для приготовления пищи, а для отопления и нагревания воды нужны электричество, уголь, дрова. Все вместе получается довольно дорого, да и сил на доставку и подключение баллонов, покупку дров и прочего требуется гораздо больше. Так что догазификация — отличный повод забыть о дровах и угле.

— Чем компании будут заниматься, когда выполните план по догазификации?

— Нашей основной задачей всегда было бесперебойное и безаварийное газоснабжение. Мы занимаемся транспортировкой газа, эксплуатацией газового хозяйства. Газификация и догазификация — лишь часть той масштабной работы, которую мы проводим.