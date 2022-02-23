Фото из архива Myslo.
В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных
Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.
С 1 марта в Тульской области будет проводиться очередной месячник льготной стерилизации животных. Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.
Операции будут проводиться по предварительной записи по телефонам:
- Алексинский район — 8 (487−53) 6−67−76, 6−62−64;
- Арсеньевский район — 8 (487−33) 2−14−22, 2−17−97;
- Белёвский район — 8 (487−42) 4−19−05, 4−15−17;
- Богородицкий район — 8 (487−61) 2−11−69;
- Веневский район — 8 (487−45) 2−50−80, 2−50−81;
- Воловский район — 8 (487−68) 2−12−62;
- Дубенский район — 8 (487−32) 2−11−52;
- Ефремовский район — 8 (487−41) 6−61−88, 6−49−99, 6−50−78;
- Заокский район — 8 (487−34) 2−25−85, 2−10−60;
- Каменский район — 8 (487−44) 2−12−49, 2−11−39;
- Кимовский район — 8 (487−35) 5−88−42;
- Киреевский район — 8 (487−54) 6−19−43;
- Куркинский район — 8 (487−43) 5−17−18, 5−19−17;
- Ленинский район — 8 (487−2) 37−11−13, 37−39−84;
- Новомосковский район — 8 (487−62) 9−18−08, 9−18−09;
- Одоевский район — 8 (487−36) 4−16−36, 4−12−65;
- Плавский район — 8 (487−52) 6−49−70, 2−10−89;
- Суворовский район — 8 (487−63) 2−25−31, 2−01−95;
- Тепло-Огаревский район — 8 (487−55) 2−10−75, 2−10−64;
- Узловский район — 8 (487−31) 6−18−07, 6−44−35;
- Чернский район — 8 (487−56) 2−12−10;
- Щекинский район — 8 (487−51) 4−98−55, 4−36−33;
- Ясногорский район — 8 (487−66) 2−10−86;
- Донской — 8 (487−46) 5−38−45, 5−47−72;
- Тула — 36−02−41, 43−08−58.
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