Фото: СШОР "Восток".
Тульские тайбоксеры успешно выступили на турнире в Подмосковье
В нашей копилке 13 медалей.
С 14 по 20 февраля в с. Покровском Московской области проходил чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 25 регионов России.
Тульскую область представили спортсмены спортшколы «Восток». По итогам соревнований им удалось завоевать три золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.
В общекомандном зачете сборная Тульской области заняла третье место в рамках чемпионата.
В личном первенстве спортсмены МБУ СШОР «Восток» стали победителями и призерами:
- первое место заняли Артём Дьячков, Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова;
- второе место: Владислав Гуркин, Александр Савкин, Кирилл Морозов, Вусал Марданов, Алина Гиясова, Никита Свитнев;
- третье место: Егор Жевлаков, Полина Кузнецова, Маргарита Федосова, Рустам Габилов.
Все победители и призеры получили право выступить на чемпионате и первенстве России.
Другие статьи по темам
Место
Прочее