Тульские тайбоксеры успешно выступили на турнире в Подмосковье

Фото: СШОР "Восток".

С 14 по 20 февраля в с. Покровском Московской области проходил чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 25 регионов России.



Тульскую область представили спортсмены спортшколы «Восток». По итогам соревнований им удалось завоевать три золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

В общекомандном зачете сборная Тульской области заняла третье место в рамках чемпионата.



В личном первенстве спортсмены МБУ СШОР «Восток» стали победителями и призерами:

первое место заняли Артём Дьячков, Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова;

второе место: Владислав Гуркин, Александр Савкин, Кирилл Морозов, Вусал Марданов, Алина Гиясова, Никита Свитнев;

третье место: Егор Жевлаков, Полина Кузнецова, Маргарита Федосова, Рустам Габилов.

Все победители и призеры получили право выступить на чемпионате и первенстве России.