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Тульские тайбоксеры успешно выступили на турнире в Подмосковье
Фото: СШОР "Восток".

Тульские тайбоксеры успешно выступили на турнире в Подмосковье

В нашей копилке 13 медалей.

С 14 по 20 февраля в с. Покровском Московской области проходил чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 25 регионов России.

Тульскую область представили спортсмены спортшколы «Восток». По итогам соревнований им удалось завоевать три золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

В общекомандном зачете сборная Тульской области заняла третье место в рамках чемпионата.

В личном первенстве спортсмены МБУ СШОР «Восток» стали победителями и призерами:

  • первое место заняли Артём Дьячков, Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова;
  • второе место: Владислав Гуркин, Александр Савкин, Кирилл Морозов, Вусал Марданов, Алина Гиясова, Никита Свитнев;
  • третье место: Егор Жевлаков, Полина Кузнецова, Маргарита Федосова, Рустам Габилов.

Все победители и призеры получили право выступить на чемпионате и первенстве России.

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