Экспресс-тест или ПЦР: врач расскажет тулякам, какое исследование надежнее

Фото из архива MySlo

В четверг, 24 февраля, в 14.00 в официальных сообществах минздрава Тульской области «ВКонтакте» и Instagram пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящен тестированию на COVID-19.

На вопросы жителей ответит врач-эпидемиолог Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Оксана Грачева.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях сообществ или в комментариях во время прямой трансляции.