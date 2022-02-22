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Экспресс-тест или ПЦР: врач расскажет тулякам, какое исследование надежнее
Фото из архива MySlo

Экспресс-тест или ПЦР: врач расскажет тулякам, какое исследование надежнее

Этой теме будет посвящён очередной прямой эфир проекта «Отвечают врачи».

В четверг, 24 февраля, в 14.00 в официальных сообществах минздрава Тульской области «ВКонтакте» и Instagram пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящен тестированию на COVID-19.

На вопросы жителей ответит врач-эпидемиолог Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Оксана Грачева. 

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях сообществ или в комментариях во время прямой трансляции.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:37 −5
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