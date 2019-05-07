Тульский путепровод на Веневском шоссе возле «Штампа» передадут городу и реконструируют

К проектированию планируют приступить в июле 2019 года.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение ранее данных им поручений.



Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев доложил о передаче путепровода завода «Штамп», расположенного на Веневском шоссе, в собственность администрации Тулы для дальнейшей реконструкции. Алексей Дюмин отметил, что это давняя проблема.



По словам Вячеслава Федорищева, АО «НПК «Техмаш» подтвердило готовность передачи путепровода завода «Штамп» и прилегающего земельного участка на баланс администрации города.

Дорожная карта по передаче на городской баланс путепровода уже готова.

Планируется, что корпоративные процедуры по передаче объекта начнутся в мае, и с июля у администрации Тулы появится возможность приступить к проектированию его реконструкции.

Отметим, что заторы на Веневском шоссе из-за узкого путепровода — давняя проблема. Его габариты не позволяют проезжать двум транспортным средствам одновременно, из-за этого возникают пробки, особенно по вечерам, а также летом, когда многие едут за город.