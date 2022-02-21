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Полицейские предупреждают тульских водителей об ухудшении погоды

Полицейские предупреждают тульских водителей об ухудшении погоды

Из-за осадков и сильного ветра ситуация на дорогах может значительно осложниться.

Вечером 21 февраля в территории Тулы и области ухудшится погода – в ближайшие сутки ожидается мокрый снег с дождём и усиление ветра до 17 метров в секунду. Всё это может значительно осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям: при выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Нужно быть вдвойне внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13,
  • Горячая линия WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.
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