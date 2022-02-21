Полицейские предупреждают тульских водителей об ухудшении погоды

Из-за осадков и сильного ветра ситуация на дорогах может значительно осложниться.

Вечером 21 февраля в территории Тулы и области ухудшится погода – в ближайшие сутки ожидается мокрый снег с дождём и усиление ветра до 17 метров в секунду. Всё это может значительно осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям: при выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Нужно быть вдвойне внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.