Полицейские предупреждают тульских водителей об ухудшении погоды
Из-за осадков и сильного ветра ситуация на дорогах может значительно осложниться.
Вечером 21 февраля в территории Тулы и области ухудшится погода – в ближайшие сутки ожидается мокрый снег с дождём и усиление ветра до 17 метров в секунду. Всё это может значительно осложнить дорожно-транспортную обстановку.
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям: при выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Нужно быть вдвойне внимательными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp и Viber: +7(999)374-36-13,
- Горячая линия WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.