Туляки продолжают садиться пьяными за руль: за выходные задержаны 32 водителя

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции установлены 32 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

15 водителей привлечены за управление автомобилем в состоянии опьянения; 14 водителей — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования; в отношении 3 водителей за рецидив нарушений правил дорожного движения собраны материалы проверки по 264 статье УК РФ .

Кроме того, в отношении 8 водителей составлены протоколы за управление транспортным средством лицом, лишенным прав.