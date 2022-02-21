Туляки продолжают садиться пьяными за руль: за выходные задержаны 32 водителя
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
За прошедшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции установлены 32 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
15 водителей привлечены за управление автомобилем в состоянии опьянения; 14 водителей — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования; в отношении 3 водителей за рецидив нарушений правил дорожного движения собраны материалы проверки по 264 статье УК РФ.
Кроме того, в отношении 8 водителей составлены протоколы за управление транспортным средством лицом, лишенным прав.
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