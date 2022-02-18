За пять лет в Тульской области построили 20 детских садиков

В них создано более 6 тысяч мест для дошколят

В Тульской области завершается строительство детских садов в рамках национального проекта «Демография». С 2016 года в регионе создано 6194 дополнительных места для дошкольников, в том числе благодаря строительству и вводу в эксплуатацию 20 новых детских садов. Таким образом, уже к концу 2020 года Тульская область выполнила поручение Президента РФ и полностью ликвидировала очередь в детсады.

Чтобы повысить доступность дошкольного образования в новых строящихся микрорайонах, в регионе продолжается строительство новых детсадов:

до конца 2022 года планируется сдать еще 5 детских садиков на 695 мест.

Один из таких строящихся садиков в поселке Заокском посетил 18 февраля губернатор Алексей Дюмин.

По его поручению для транспортной доступности нового сада в прошлом году за счет бюджета Заокского района построены две подъездные дороги и оборудована площадка для высадки пассажиров.

Новый садик рассчитан на 160 мест. В трехэтажном здании разместятся 8 групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты. Работы завершены на 81%, ведется отделка помещений. По словам подрядчика, работы, включая благоустройство, будут завершены к 1 июня.

Алексей Дюмин попросил подрядчика выполнить взятые обязательства и сдать сад в обозначенные сроки, а министру строительства региона Константину Лопухову поручил оказывать подрядной организации необходимое содействие и контролировать качество работ.

Осматривая заокский садик, губернатор обсудил с министром ход строительства еще четырех детских садов, которые планируется сдать в этом году.

По словам Константина Лопухова, в Новомосковске в строящемся детском садике ведутся отделочные работы. Учреждение рассчитано на 200 детей, в нем будут работать 10 групп для детей от 1 года до 7 лет. Новый детский садик достроят к концу июля, он станет третьим, построенным в городе за последние годы.

В Алексине идет строительство детсада на 60 мест — его сдадут в июне.

В Туле строят два учреждения: на 200 мест — в новом 1-м Юго-Восточном микрорайоне и на 75 мест — на проспекте Ленина. Сдача объектов запланирована на конец года.

Глава региона поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой скоординировать работу таким образом, чтобы все лицензии на построенные объекты были получены в максимально короткий срок.