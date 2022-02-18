Флешмоб: в Туле известные скульптуры и арт-объекты «нарядятся» в яркие цвета

С 19 февраля в Туле стартует культурная акция-флешмоб #ТулаЖдетФестиваль, посвящённая III Международному фестивалю молодежных театров GingerFest, который состоится с 15 по 19 апреля и в котором примут участие театры из Италии, Испании, Ирана, Беларуси и России.

В течение двух месяцев перед фестивалем по выходным известные тульские городские скульптуры будут «наряжаться» в цвета фестиваля. Рядом с ними будут дежурить мимы, также одетые в стилистике фестиваля. Сделав фото с ними, можно поучаствовать в розыгрыше подарков и билетов на спектакли из программы GingerFest.

В рамках акции, к фестивалю «нарядятся» такие скульптуры, как «Памятник Тёще» у Экзотариума, «Памятник Хвосту» у ТулГУ, «Место встречи» у Детской библиотеки, «Тульское чаепитие», «Тульский Городовой», «Тульский мастеровой» на улице Металлистов, Левша у «Туламашзавода» и Ёжик в Кремлёвском сквере.