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«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»

«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»

Гаишники привлекли к ответственности водителей, которые припарковалась в запрещенных местах.

Еще трех «героев» нашей традиционной рубрики «Накажи автохама» привлекли к ответственности. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в действиях водителей усмотрели следующие нарушения правил дорожного движения:
 
 
Mazda Т055ВТ71 — часть 4 ст. 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств). Штраф — 1,5 тыс. рублей.
 

Lada Т177ВМ71 — часть 3 ст. 12.19 КоАП РФ (Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним). Штраф — 1 тыс. рублей.
 
 
Kia Н717ЕР71 — часть 3 ст. 12.19 КоАП РФ (Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним). Штраф — 1 тыс. рублей.
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 17:50 +7
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