Владелец 129 га земли в Суворовском районе получил штраф за бездействие

Он не ввёл свои участки в сельхозоборот и не следил за их состоянием.

В декабре прошлого года специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили исполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства, выданного владельцу земельных участков общей площадью 129,2 га, расположенных в Суворовском районе.

Выяснилось, что мужчина не провёл комплекс мелиоративных мероприятий по введению участков в сельхозоборот и относится к своей собственности крайне беспечно – участки выглядят запущенными и не используется для производства сельскохозяйственной продукции.

За невыполнение предписания на мужчину составили административный протокол по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. Судом ему назначен штраф на сумму 40 тысяч рублей.