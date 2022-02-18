На реконструкцию электросетей Заокского района направят более 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В ходе визита в Заокский район Алексей Дюмин провел рабочую встречу с главой его администрации Александром Атаянцем.

На ней обсуждались проблемные вопросы муниципалитета и планы по его развитию. Губернатор отметил, что число жителей района растет за счёт притока из Москвы и Подмосковья. Из-за этого увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру и коммунальные службы.

Одна из проблем – электроснабжение. В прошлом году из Заокского района поступило более 800 обращений по этому вопросу. Для повышения надёжности электросетей была скорректирована инвестиционная программа. «Тулэнерго» направит на реконструкцию сетей около 2,02 млрд рублей. Это позволит минимизировать число аварийных отключений и стабилизировать подачу электроэнергии потребителям.

Обсуждалась и динамика развития индивидуального жилого строительства – за последние два года в Заокском районе построили более 150 тысяч квадратных метров жилья. За пять лет были построены 2 многоэтажки, квартиры в которых были переданы переселенцам из аварийных домов.

На улучшения качества водоснабжения в этом году району выделено более 80 млн рублей. Эти деньги пойдут на строительство станции водоподготовки и ремонт водопроводных сетей в райцентре.