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Тульская область окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
Фото MASH. На фото - эвакуация мирных жителей в Макеевке

Тульская область окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В частности, в состав груза войдут продовольствие и товары первой необходимости.

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина направит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР.
 
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. А 18 февраля в центре Донецка был взорван автомобиль руководителя Народной милиции ДНР. По сообщениям федеральных СМИ в ДНР и ЛНР начались обстрелы.
 
Главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей. Об этом пишет ТАСС.
 
Руководство Ростовской области сообщило о небывалом наплыве беженцев, в связи с чем президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей и помочь беженцам питанием и размещением.

 

На границе с Россией сейчас выстроилась очередь из автомобилей. Всего по сообщению Reuters из ДНР и ЛНР планируется эвакуировать в Россию около 700 000 человек.

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вчера, в 20:30 −46
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