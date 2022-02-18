Тульская область окажет гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина направит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. А 18 февраля в центре Донецка был взорван автомобиль руководителя Народной милиции ДНР. По сообщениям федеральных СМИ в ДНР и ЛНР начались обстрелы.

Главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей. Об этом пишет ТАСС.

Руководство Ростовской области сообщило о небывалом наплыве беженцев, в связи с чем президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей и помочь беженцам питанием и размещением.