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Питерские артисты покажут тулякам «Стирку» и «Тупое кабаре»

Питерские артисты покажут тулякам «Стирку» и «Тупое кабаре»

Спектакли с такими названиями пройдут в оружейной столице 22 и 23 февраля.

В тульском театре «Эрмитаж» пройдут гастроли «Театра имени Которого Нельзя Называть». Артисты регулярно принимают участие в международном фестивале уличных театров «Театральный дворик», а в этот раз покажут тулякам два своих спектакля.

В среду, 22 февраля, в 19.00 состоится показ пантомимы и клоунады «Стирка». Он и она работают в прачечной. Они идеально выполняют свою работу. Стирают шёлк в режиме деликатной стирки, а лён гладят при температуре утюга 180 градусов. Но одно событие переворачивает их мир и все останавливается… Возрастной рейтинг 12+.

А 23 февраля, в то же время, будет показан сборник лучших номеров программы «Тупое кабаре» за последние 3 года. Видели ли вы когда-нибудь телеведущего, перед которым с монитора исчез суфлёрский текст? А суперзвезду, у которой отключилась фонограмма? Дрессировщика, от которого сбежал лев? Все они там, в Тупом Кабаре. Возрастной рейтинг 12+.

Спектакли пройдут в зрительном зале Тульского театра «Эрмитаж», пр-т Ленина, д. 85, к. 4. Стоимость билетов от 500 рублей, справки по телефону: 71-67-68.

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вчера, в 20:50 +1
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