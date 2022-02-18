Питерские артисты покажут тулякам «Стирку» и «Тупое кабаре»

В тульском театре «Эрмитаж» пройдут гастроли «Театра имени Которого Нельзя Называть». Артисты регулярно принимают участие в международном фестивале уличных театров «Театральный дворик», а в этот раз покажут тулякам два своих спектакля.

В среду, 22 февраля, в 19.00 состоится показ пантомимы и клоунады «Стирка». Он и она работают в прачечной. Они идеально выполняют свою работу. Стирают шёлк в режиме деликатной стирки, а лён гладят при температуре утюга 180 градусов. Но одно событие переворачивает их мир и все останавливается… Возрастной рейтинг 12+.

А 23 февраля, в то же время, будет показан сборник лучших номеров программы «Тупое кабаре» за последние 3 года. Видели ли вы когда-нибудь телеведущего, перед которым с монитора исчез суфлёрский текст? А суперзвезду, у которой отключилась фонограмма? Дрессировщика, от которого сбежал лев? Все они там, в Тупом Кабаре. Возрастной рейтинг 12+.

Спектакли пройдут в зрительном зале Тульского театра «Эрмитаж», пр-т Ленина, д. 85, к. 4. Стоимость билетов от 500 рублей, справки по телефону: 71-67-68.