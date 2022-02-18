«Не двигатель, а пакет кефира» и авто для поездок в булочную: какие малолитражки продают туляки

Фото: avito.ru

Цены на бензин с каждым днём всё меньше радуют автомобилистов. Люди всё чаще задумываются об экономии топлива – некоторые пересаживаются на общественный транспорт, кто-то переводит машины на газ или делает выбор в пользу более экономичных моделей. Можно сколько угодно слушать ироничные усмешки из серии: «Литр – это не двигатель, а пакет кефира», но владельцы малолитражек могут ощутимо сэкономить на заправках.

В новом обзоре интернет-объявлений от Myslo – машины с объёмом двигателя менее литра. Таких, кстати, в Туле и окрестностях продаётся всего 30 штук, 13 из которых – хорошо известные всем Daewoo Matiz. По традиции, для нашей подборки мы выбрали самые интересные модели. Поехали!

набор противоречий

И начинаем мы в этот раз с самого дорогого варианта – это Nissan Dayz 2017 года выпуска за 660 тысяч рублей. Технические характеристики этой машинки выглядят, как набор противоречий: правый руль, полный привод, вариатор и 49 лошадиных сил, которые выдаёт мотор объёмом 0,7 литра.

Автомобиль недавно прибыл из Японии в состоянии нового, пробег – 49 тысяч километров. Из «плюшек» – полный электропакет, складывающиеся боковые зеркала, система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, антиюз и салон-трансформер.

авто не для понтов

За 530 тысяч рублей можно приобрести ещё одного редкого «японца» – Daihatsu Hijet, 2016 года выпуска. Продавец пишет, что «авто – не для понтов, а для семьи, отдыха, работы и бизнеса».

Правый руль, задний привод, коробка-автомат. Под капотом – 53 японских пони, уже пробежавшие на своём веку 91 тысячу километров. Автомобиль пригнан 2 месяца назад из Японии, все расходники заменены.

ЗА батоном и булочками

«Наши люди в булочную на такси не ездят!» – гордо заявляла героиня Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке». И правда, зачем такси, когда есть Smart Fortwo? В багажнике этого двухместного малыша как раз поместится пакет с батоном и парой свежих булочек.

Купить такую машинку 2002 года выпуска в Туле можно за 255 тысяч рублей. Чуть меньше 100 тысяч километров на одометре, больше 4 владельцев по ПТС, двигатель 0,6 литра на 61 л. с., роботизированная трансмиссия и задорный светло-салатовый цвет – вот что вы получите за эти деньги.

просто и понятно

На 6 тысяч рублей дешевле стоит Chevrolet Spark 2007 года выпуска. С ним всё проще – два владельца, обычная «механика», двигатель 0,8 (52 «лошади»), передний привод и 127,5 тысяч километров на одометре.

Наше всё И, наконец, самый бюджетный вариант и единственный представитель отечественного автопрома – знаменитая «Ока». Она продаётся за 53 тысячи рублей, и эта цена считается довольно высокой. 2002 год выпуска, два владельца, пробег 78 тысяч километров и 33-сильный моторчик объёмом 0,7 литра. Галерея показать все фотографии 6

Как вам такие автомобили, друзья? Купили бы вы для себя что-то подобное? А может, вы уже ездите на малолитражке? Расскажите об этом в комментариях!