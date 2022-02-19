Тульская область готовится к прибытию беженцев с Донбасса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Валерий Шерин провел совещание по вопросам сбора гуманитарной помощи.

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках глава региона поручил правительству Тульской области направить гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Ростовскую область и провести необходимые подготовительные мероприятия.

В состав груза войдут овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары. Порядок сбора, укомплектования и транспортировки гуманитарных грузов уже прорабатывается.

– На территории страны уже находятся беженцы из ДНР и ЛНР. Важно оказать им своевременную помощь, – подчеркнул Валерий Шерин.

Он поручил министру сельского хозяйства Тульской области Алексею Степину и министру промышленности и торговли региона Вячеславу Романову обеспечить формирование гуманитарного груза.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил, что к формированию груза подключится и депутатский корпус. Также сбор средств на приобретение гуманитарной помощи будет организован через Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что регионам, имеющим прямое транспортное сообщение с Ростовской областью, руководство ведомства поручило проработать возможность приема и размещения беженцев. В Тульской области эта работа уже ведётся.

Уже проработан вопрос размещения детей из Донбасса. По словам министра труда и социального развития Тульской области Андрея Филиппова, базы отдыха региона смогут принять порядка 500 ребят.

Валерий Шерин поручил министрам проработать варианты размещения людей в учреждениях образования и социальной сферы, а также на объектах туристической инфраструктуры. Кроме того, областному минтруду поручено проработать перечень вакансий для прибывающих.