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В Новомосковске безработный мужчина украл кабель из трансформаторной будки
Фото: absurdopedia.net

В Новомосковске безработный мужчина украл кабель из трансформаторной будки

Полицейские быстро установили личность вора и задержали его. Похищенное изъято.

В новомосковский отдел полиции обратился диспетчер трансформаторной подстанции, расположенной в районе посёлка Шахта-36. Мужчина рассказал, что из подстанции был украден медный кабель.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что полицейским удалось быстро установить личность вора – им оказался нигде не работающий 46-летний житель Сокольников. Мужчина признался в содеянном, украденный кабель изъят.

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