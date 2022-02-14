Новая набережная, центральный променад и арт-кластер: древний Белев ждет регенерация

Проект воссоздания исторического центра города с набережной и пешеходной зоной обсудили на оперативке у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина 14 февраля обсуждали реализацию федерального проекта «Регенерация исторического ядра города Белева».

Напомним, что Минкульт России с банком «Развитие» реализует проект по развитию малых исторических городов. На конкурсной основе были отобраны восемь таких городов, где с 2022 по 2028 годы поочередно будут проводиться работы по комплексной регенерации городской среды в исторических центрах. 250 млн долларов — такова сумма общего займа на регенерацию всех городов. Белев будет первым в этой очереди и получит 30 млн долларов (по нынешнему курсу это 2,3 млрд руб.). Не менее 25% суммы на регенерацию по условиям конкурса должно поступить из регионального и муниципального бюджетов, а также по различным госпрограммам.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была создана межведомственная рабочая группа, подготовлен проект по регенерации исторического ядра Белева. Его защита перед комиссией Минкульта и Минфина РФ состоялась 8 февраля 2022 года. Проект поддержали, он получил высокую оценку.

- Проект охватывает центр города, где уже есть туристический трафик и ряд действующих объектов культуры и туризма. Предлагается реставрация шести объектов культурного наследия, реконструкция еще восьми неиспользованных, находящихся в неудовлетворительном состоянии зданий более поздней постройки в исторической части города, на территории бывшей войсковой части, — пояснила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Запланировано благоустройство нескольких улиц, одной площади, двух скверов, набережной реки Оки, парка культуры и отдыха, реконструкция инженерной инфраструктуры. Общая площадь проекта составляет 140 тыс. кв. метров.

Сам проект состоит из двух частей:

Белевский променад — от стен монастыря на Оке, далее по ул. Митрополита Евлогия, ул. К. Маркса, далее через площадь 25 лет Октября до Елизаветинского парка. Все объекты, расположенные вдоль этого променада, будут реставрированы и приспособлены под нужды государственных и муниципальных учреждений культуры. Здесь появятся музей белевских ремесел, музей истории города Белева и его обитателей, галерея современного искусства. Новый облик приобретет белевская школа искусств и районный центр культуры и туризма.

Арт-кластер «Белый лев» (связано с одной из версий происхождения названия города) — территория более 3 га на месте бывшей войсковой части. Здесь появятся большая зона для открытых культурных мероприятий, креативное пространство с концертным залом, детский центр с различными развивающими игровыми зонами, арт-студии, зона спортивных активностей и информационный центр для туристов. Предполагается создание центра русской кухни имени уроженца города Василия Левшина, детского библиотечного центра и центра народных ремесел, учебного корпуса филиала Высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга, конференц-зала для проведения деловых мероприятий.

О планах по благоустройству рассказала глава администрации Белева Наталья Егорова.

По ее словам, будут отремонтированы пять участков автодорог и пешеходных дорожек общей площадью более 25 тыс. кв. м, выполнено благоустройство трех существующих и создание одного нового общественных пространств. В исторической части Белева пешеходные дорожки замостят, сделают ограждения и подсветку в стиле второй половины XIX века. А вдоль Оки появится набережная протяженностью 1,5 км (она пройдет под стенами Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженского монастырей). На благоустройство планируется потратить 680 млн руб.

- Сейчас мы определяем объекты для строительства и ремонта за пределами зоны регенерации, чтобы соответствовать экологическим требованиям проекта, — пояснила Наталья Егорова. — У Белева богатая история и скромное настоящее. И проект регенерации — настоящий подарок к 875-летию Белева!

- Белев действительно уникальный город, а реализация проекта даст ему новый импульс развития и повысит его узнаваемость в туристической сфере, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил своему первому заместителю — председателю областного правительства Валерию Шерину, который возглавляет региональную межведомственную группу проекта, держать на контроле все процессы, чтобы не допускать затягивания сроков.

Главе администрации муниципалитета Наталье Егоровой — организовать плотное взаимодействие с проектировщиками и подрядчиками на месте, оказывать им необходимое содействие и обеспечивать синхронизацию всех работ.

Министерству культуры губернатор поручил заранее проработать кадровый вопрос для учреждений, которые будут открыты в Белеве, а также проработать событийный календарь на новой территории.

Комитету по развитию туризма — организовать работу по продвижению Белева в туристических маршрутах.