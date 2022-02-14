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Самого богатого сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева хотят признать банкротом

Самого богатого сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева хотят признать банкротом

Арбитражный суд Московской области принял к производству иск предпринимателя Дмитрия Летяева о признании должника банкротом.

Заявление в Арбитражный суд было подано еще в начале января. Суд предложил сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения или применения других примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
 
Однако впоследствии суд принял заявление Дмитрия Летяева о признании должника банкротом к производству и назначил судебное заседание по проверке обоснованности иска. Заседание пройдет в Москве в марте.
 
Тем временем сам Дмитрий Савельев подал апелляцию: Десятый арбитражный апелляционный суд принял к производству его жалобу. Рассмотрение ее назначено на конец февраля и пройдет также в столице.
 
О сути спора между Летяевым и Савельевым в документах суда не сообщается. Известно, что полный тезка заявителя является предпринимателем, руководителем фирмы, осуществляющей деятельность в области права. А также директором татарстанского ООО «Орбита», в учредителях которого значится Сирин Бадрутдинов.
 
Компании Бадрутдинова были крупными подрядчиками ПАО «Транснефть», которую долгое время возглавлял Савельев.
 
Для справки. По закону обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом может как он сам, так и любой его кредитор или государственный орган. Например, налоговая служба, если гражданин имеет значительную задолженность по налогам.
 
 

Отметим, что член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев неоднократно входил в топ-100 в рейтинге Forbes по доходам госслужащих и депутатов. В 2021 году он занял 38 место, в 2020-м — 85-е. Список составлен на основе деклараций более 250 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя выбран семейный доход, т. е. сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

В 2021 году, согласно данным, он заработал 260,43 млн руб. Доход семьи составил 329,71 млн руб. В собственности у Савельевых 14 объектов недвижимости.
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Дмитрий Савельев
Место
Тульская областьМосква

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