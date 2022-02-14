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В Тульской области при взрыве парового котла пострадали две женщины и ребенок

В Тульской области при взрыве парового котла пострадали две женщины и ребенок

Несчастный случай произошел в деревне Кондуки.

Как стало известно Myslo, при разгерметизации расширительного бачка парового котла отопления в частном доме в Узловском районе Тульской области пострадали две женщины и ребенок. У ребенка ожог пальцев.
 
По имеющейся на данный момент информации, несчастный случай произошел в деревне Кондуки около полудня 14 февраля. Возгорания после разгерметизации не произошло. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.
 
Другие обстоятельства случившегося выясняются.
 
Обновлено в 16.49. Уточнены обстоятельства происшествия.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:44 +2
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