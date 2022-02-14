В Тульской области при взрыве парового котла пострадали две женщины и ребенок

Как стало известно Myslo, при разгерметизации расширительного бачка парового котла отопления в частном доме в Узловском районе Тульской области пострадали две женщины и ребенок. У ребенка ожог пальцев.

По имеющейся на данный момент информации, несчастный случай произошел в деревне Кондуки около полудня 14 февраля. Возгорания после разгерметизации не произошло. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.

Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Обновлено в 16.49. Уточнены обстоятельства происшествия.