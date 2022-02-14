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На ул. Металлургов кусок наледи упал с козырька балкона на голову женщине
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

На ул. Металлургов кусок наледи упал с козырька балкона на голову женщине

Пострадавшая госпитализирована, по факту происшествия проводится прокурорская проверка.

В пятницу, 11 февраля, с козырька балкона дома № 26-А по ул. Металлургов упал кусок наледи – пострадала 31-летняяя женщина, находившаяся в этот момент на тротуаре. Её госпитализировали с травмой головы. Отметим, что в этом же здании находится районная детская поликлиника.

В отношении управляющей компании «Светлый дом», которая обслуживает многоэтажку, проводится прокурорская проверка. В пресс-службе ведомства отметили, что 26 января директору этой УК было внесено представление с требованием очистить крыши обслуживаемых домов от снега и льда. Также руководителю было объявлено предостережение и возбуждено административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ.

Теперь сотрудникам прокуратуры предстоит оценить меры, принятые коммунальщиками для недопущения таких случаев. В частности, коммунальщики были должны провести с разъяснительные мероприятия, развесить объявлений о необходимости очистки козырьков балконов от наледи и сосулек, а также выдать предписания. По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования.

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Место
Тулаулица Металлургов

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