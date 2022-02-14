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Туляк помог полицейским задержать преступника и получил награду
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Туляк помог полицейским задержать преступника и получил награду

В отношении задержанного мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело.

Начальник регионального УМВД Сергей Галкин наградил за содействие органам внутренних дел и гражданскую сознательность жителя областного центра Дмитрия Кобылина.

В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина сообщил в дежурную часть полиции о подозрительном мужчине, замеченном им на одной из улиц города. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

По данным источника Myslo, знакомого с ситуацией, Дмитрий Кобылин заметил в руках у прохожего предмет, похожий на пистолет и сразу же обратился в полицию. Полицейские изъяли у задержанного оружие, в отношении него возбуждено уголовное дело. В интересах следствия иные подробности не разглашаются.

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