ЛАУД, «Космонавтов нет», 3H Company: стали известны новые участники фестиваля «VIOLET. Дикая Мята»

ЛАУД, «Космонавтов нет», «Щенки», 3H Company, Nikita Zabelin, «Курара», RSAC и Race To Space выступят на фестивале «VIOLET. Дикая мята». Фестиваль состоится 24−26 июня, это второй уик-энд «Дикой Мяты» с акцентом на электронное звучание. На опен-эйре выступят и подвижники из 90-х, и самые актуальные российские музыканты. Гости фестиваля — гуру зарубежной электроники.

Своё участие в «VIOLET. Дикая Мята» уже подтвердили следующие коллективы и исполнители: Orbital (GB), Infected Mushroom (IL), Иван Дорн (UA), Дельфин, «АИГЕЛ», «Космонавтов нет», Федор Фомин, IOWA, Woodju, RSAC, Bad Zu, Oligarkh, ЛАУД, тима ищет свет, 3H Company, Nikita Zabelin, «Механический Пёс», ICHI, I Am Waiting for You Last Summer, «Курара», Эрика Лундмоен, «Щенки», Fonarev, Guru Groove Foundation, Cheese People, Race to Space, Randy Seidman, Z-Cat.

Запланировано более 70 концертов и диджей-сетов на трех сценах.

17−19 июня, неделей раньше, пройдет первый уик-энд фестиваля — «Дикая Мята. GREEN». В лайн-апе — «КИНО», Aurora, The Hatters, «Тараканы!», «кис-кис», The Big Push, Ren, «Нервы», polnalyubvi, Tequilajazzz, «Несчастный Случай», «Папин Олимпос», Алёна Швец, Wildways, «Комсомольск», Drummatix, «Кирпичи», Nizkiz, SHOO, «Фрукты», «Казускома», «Гудтаймс», «Радар», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», EXILADOS, «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки, «Дети Picasso», Игорь Растеряев, «Мимо Вселенной», «Операция Пластилин», «Петля Пристрастия» и многие другие. На пяти сценах пройдет более 100 концертов.

Зрители могут приобрести билеты как на оба уик-энда, что является самым выгодным решением, так и купить билеты на каждый по отдельности. Для зрителей, которые решили организовать для себя десятидневный музыкальный отпуск, организован комфортный кемпинг с развлекательной программой. Будут работать рестораны, кинозал, лектории, проходить творческие встречи с артистами, акустические концерты, а также съемки программ, в которых зрители смогут принять участие.

«Дикая Мята» — комфортный, экологичный и инклюзивный фестиваль. Помимо питьевых фонтанчиков, освещенных улиц кемпинга и мощеных дорожек к сценам, к лету на поле появится коворкинг, современный инфоцентр и даже стационарный комплекс с душами, туалетами, прачечной и комнатой матери и ребенка! Все это — бесплатно для зрителей.