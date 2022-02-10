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В Тульской области стартует прием заявок на гранты для НКО

В Тульской области стартует прием заявок на гранты для НКО

Конкурсная комиссия определит победителей до 15 апреля.

С 15 февраля начнется прием заявок на гранты Тульской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. Подать заявку можно до 20 марта в электронном виде на сайте https://тула.гранты.рф. Подробная информация о конкурсе и перечень документов — там же, в разделе «Документы».

Конкурсная комиссия определит победителей до 15 апреля 2022 года.

Оператор грантов — ГУ ТО «Аппарат Общественной палаты Тульской области».

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