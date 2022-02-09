«Это какие-то неправильные пчёлы»: Россельхознадзор оштрафовал пасечницу из Тульской области

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У женщины не оказалось сведений о ветеринарно-санитарном учёте пчёл.

В январе 2022 года Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил в отношении владелицы пасеки, расположенной в Тепло-Огаревском районе.

На объекте были выявлены нарушения требований закона РФ «О ветеринарии» и других нормативных документов. У пасечницы не оказалось сведений о профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях пчел в учетном ветеринарно-санитарном документе.

Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.