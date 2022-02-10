Тульская фигуристка завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях

Ангелина Палагина на фото слева.

8 и 9 февраля в Москве прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы ЗТР Е. А. Чайковской .

Воспитанница областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Ангелина Палагина завоевала серебряную медаль среди юниорок. Это третья серебряная награда у Ангелины на Всероссийских соревнованиях в сезоне 2021/22.

Тренируется фигуристка у Ирины Назаровой.