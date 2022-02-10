Ангелина Палагина на фото слева.
Тульская фигуристка завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях
Поздравляем нашу спортсменку!
8 и 9 февраля в Москве прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы ЗТР
Воспитанница областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Ангелина Палагина завоевала серебряную медаль среди юниорок. Это третья серебряная награда у Ангелины на Всероссийских соревнованиях в сезоне 2021/22.
Тренируется фигуристка у Ирины Назаровой.
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