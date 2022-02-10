В Суворовском районе в 2022 году планируют расселить 27 аварийных домов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с главой администрации Суворовского района Геннадием Сорокиным.

Ключевыми темами стали газификация, переселение граждан из аварийного жилья и повышение качества водоснабжения, в том числе в Суворове. Алексей Дюмин подчеркнул, что на эти цели району выделяются серьезные средства из федерального и регионального бюджета.

Геннадий Сорокин доложил, что в 2021 году на газификацию Суворовского района было выделено 58,28 млн рублей. Это позволило газифицировать три населенных пункта: с. Кипеть, д. Гущино, д. Варушицы и начать строительство газопровода в с. Березово, которое завершится в 2022 году. Также в этом году голубое топливо поступит еще в четыре населенных пункта (с. Жеремино, д. Ившино, д. Герасимово и с. Богданово).

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что до конца года должно было быть завершено проектирование по еще четырем населенным пунктам, но сроки сдвинулись. Глава региона поручил Геннадию Сорокину усилить взаимодействие с проектными и подрядными организациями по проектированию и строительству, а также взять вопрос на личный контроль.

В этом году в районе планируется расселить 27 аварийных домов. Для этого выделено финансирование на приобретение 103 квартир в п. Центральный. Глава региона поручил главе администрации держать этот вопрос на особом контроле.

- Речь идет не только о достижении показателей национального проекта «Жилье и городская среда», а в первую очередь комфорте и безопасности людей. На постоянной основе ведите работу с жителями, информируйте их о порядке и сроках их переселения, — сказал Алексей Дюмин.

В рамках программы «Чистая вода» в 2021 году была разработана проектная документация на строительство станции водоподготовки в п. Центральном, а также начаты проектные и изыскательские работы по строительству очистных сооружений в Суворове. Работы будут проведены в 2022—2023 гг. Для этого по программе выделено 151,4 млн рублей. Таким образом, жители ряда поселков будут обеспечены качественной водой. Алексей Дюмин поставил Геннадию Сорокину задачу до 1 апреля обеспечить заключение контракта на выполнение работ по строительству станции водоподготовки в пос. Центральном.

Говоря о работе социального блока, Геннадий Сорокин поблагодарил губернатора за внимание к Центральной районной больнице, в которой прошёл капитальный ремонт. В обновленное учреждение удалось привлечь 15 новых специалистов, что позитивно отразилось на качестве медицинской помощи.

Также были затронуты вопросы бюджетной обеспеченности. Район значительно зависит от финансовой помощи региона. Алексей Дюмин рекомендовал главе администрации увеличить базу собственных доходов, проанализировать поступление имущественного и земельного налога.