Тульские спортсмены завоевали 12 медалей в кикбоксинге

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.

В Твери состоялся чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе «К-1». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 16 регионов России.

Спортсмены тульской СШОР «Восток» показали достойные результаты. В их копилке — 6 золотых медалей, а также по три серебра и бронзы.

Золото для Тулы завоевали Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова, Алина Гиясова, Владислав Гуркин, Вусал Марданов, Мурад Гиясов.

Спортсменов подготовил Абдулазиз Малаалиев.

Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.