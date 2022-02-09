Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульские спортсмены завоевали 12 медалей в кикбоксинге
Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.
В Твери состоялся чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе «К-1». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 16 регионов России.
Спортсмены тульской СШОР «Восток» показали достойные результаты. В их копилке — 6 золотых медалей, а также по три серебра и бронзы.
Золото для Тулы завоевали Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова, Алина Гиясова, Владислав Гуркин, Вусал Марданов, Мурад Гиясов.
Спортсменов подготовил Абдулазиз Малаалиев.
Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.
Другие статьи по темам
Место
Прочее