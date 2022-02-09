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Тульские спортсмены завоевали 12 медалей в кикбоксинге
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские спортсмены завоевали 12 медалей в кикбоксинге

Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.

В Твери состоялся чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе «К-1». В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 16 регионов России.
 
Спортсмены тульской СШОР «Восток» показали достойные результаты. В их копилке — 6 золотых медалей, а также по три серебра и бронзы.
 
Золото для Тулы завоевали Ульяна Хрисанова, Ирина Зеленова, Алина Гиясова, Владислав Гуркин, Вусал Марданов, Мурад Гиясов.
 
Спортсменов подготовил Абдулазиз Малаалиев.
 
Победители и призеры выступят на чемпионате и первенстве России.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:01 +3
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