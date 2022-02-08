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Житель Богородицка уволился с работы и сменил жильё, чтобы не платить кредит
Фото: r71.fssp.gov.ru

Житель Богородицка уволился с работы и сменил жильё, чтобы не платить кредит

Молодой человек взял в банке 300 тысяч рублей, потратил их и сразу же «забыл» о долге.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находилось исполнительное производство о взыскании с 25-летнего местного жителя долга по кредиту на сумму более 300 тысяч рублей.

Получив деньги и потратив их, молодой человек благополучно «забыл» про долг. Судебные приставы вынесли постановление о взыскании денег с зарплаты должника, однако после того, как документ поступил в бухгалтерию компании-работодателя, мужчина уволился. Довольно долго ему удавалось скрываться от приставов – он даже сменил место жительства.

Но сотрудникам регионального УФССП России всё же удалось установить  местонахождение мужчины. После этого он полностью выплатил и сумму долга, и накопившийся исполнительский сбор.

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