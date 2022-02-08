Поисковики вернули жительнице Суворова боевую награду её деда

Фото: vk.com/squad_unnamed

Члены поискового отряда «Безмолвие» передали жительнице Суворова медаль «За отвагу», принадлежавшую её деду. Боевая награда была случайно обнаружена жителем Краснодара в старом радиоприёмнике, купленном на «блошином» рынке. Он передал её местным поисковикам, а те решили найти обладателя или его родственников.

По номеру медали удалось выяснить, что она была присвоена Филату Дмитриевичу Абрамову, уроженцу Тульской области. К поискам подключилась Дарья Корнеева из отряда «Безмолвие». Она обратилась в архив, где были найдены старые похозяйственные книги, по которым удалось установить состав семьи героя.

Позже выяснилось, что одна из дочерей Филата Абрамова проживала в Суворове. Дальше за дело взялся командир отряда «Суворовец» Евгений Иорданский. Он побывал в доме, где проживали родственники красноармейца. Выяснилось, что Абрамовы давно переехали.

Одна из местных жительница вспомнила, что внучка Филата Дмитриевича Галина долгое время работала в местном магазине тканей. Там удалось раздобыть номер её телефона.

Галина Митрофановна встретила поисковиков очень тепло. К сожалению, историю награды и подробностей боевого пути своего деда она не знает. Филат Дмитриевич умер еще в начале 1980-х годов. Теперь его медаль будет храниться в семье Галины Митрофановны и передаваться по наследству, как реликвия.