В Тульской области по федеральной программе капитально отремонтируют 18 школ

Общий объем средств на работы и закупку оборудования превышает 1 млрд 300 млн рублей, из которых более 900 млн — средства федерального бюджета.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что помимо капитального ремонта зданий, в школах обновят мебель, оборудование и учебники. За счет региональных средств благоустроят территории школ и проведут работы по усилению их антитеррористической защищенности. Педагоги и управленческие команды пройдут курсы повышения квалификации.

В 2022 году капитально отремонтируют 9 школ — в Арсеньевском, Ясногорском и Плавском районах, Туле, Ефремове и поселке Славном.

Предполагается, что работы начнутся уже на весенних каникулах, поэтому в четвертой четверти занятия будут проходить в зданиях других школ. При этом для ребят организуют горячее питание, а при необходимости — подвоз к месту обучения и обратно школьными автобусами. Все работы в школах завершатся в течение 2022 года.

Остальные 9 школ по программе отремонтируют в 2023 году. Губернатор поручил обеспечить четкий контроль за проведением работ, чтобы все они были сделаны качественно и в срок.