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В Тульской области по федеральной программе капитально отремонтируют 18 школ

В Тульской области по федеральной программе капитально отремонтируют 18 школ

Об этом сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Общий объем средств на работы и закупку оборудования превышает 1 млрд 300 млн рублей, из которых более 900 млн — средства федерального бюджета.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что помимо капитального ремонта зданий, в школах обновят мебель, оборудование и учебники. За счет региональных средств благоустроят территории школ и проведут работы по усилению их антитеррористической защищенности. Педагоги и управленческие команды пройдут курсы повышения квалификации.

В 2022 году капитально отремонтируют 9 школ — в Арсеньевском, Ясногорском и Плавском районах, Туле, Ефремове и поселке Славном.

Предполагается, что работы начнутся уже на весенних каникулах, поэтому в четвертой четверти занятия будут проходить в зданиях других школ. При этом для ребят организуют горячее питание, а при необходимости — подвоз к месту обучения и обратно школьными автобусами. Все работы в школах завершатся в течение 2022 года.

Остальные 9 школ по программе отремонтируют в 2023 году. Губернатор поручил обеспечить четкий контроль за проведением работ, чтобы все они были сделаны качественно и в срок.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:23 +2
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