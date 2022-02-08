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Романтика и ностальгия: в Ясной Поляне выступит пианист Олег Вайнштейн

Романтика и ностальгия: в Ясной Поляне выступит пианист Олег Вайнштейн

Концерт пройдет 26 февраля в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна». Сам музыкант называет эту программу «Вечер транскрипций и импровизаций».

Олег Вайнштейн — исполнитель петербургской фортепианной школы. В программе концерта — фортепианные парафразы Ференца Листа на темы из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, транскрипции музыки из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского, созданные Михаилом Плетневым, «Рапсодия в стиле блюз» и Songbook для фортепиано соло Джорджа Гершвина, а также авторские транскрипции произведений композиторов и исполнителей ХХ века.

Это будет романтическая программа с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов. Во второй части программы прозвучат авторские фортепианные транскрипции Олега Вайнштейна. Пианист исполнит вальс Микаэла Таривердиева из фильма «Ирония судьбы», «Песенку о капитане» Исаака Дунаевского, фортепианные версии Adios Nonino и Libertango аргентинского классика Астора Пьяццолы.

А также музыку к фильму «Мелодии белой ночи» Исаака Шварца, заново открывающую слушателям
Санкт-Петербург.

Посетить концерт можно будет только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Дети и подростки до 18 лет могут посетить концерт без QR-кода.
Возрастное ограничение — 6+.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:00 +1
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Люди
Олег Ванштейн
Место
ДК Ясная Поляна

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