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Кадастровая палата проведёт горячую линию для туляков

Кадастровая палата проведёт горячую линию для туляков

Она будет посвящена оказанию специалистами ведомства выездных услуг.

В среду, 9 февраля, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для жителей региона по вопросам оказания выездных услуг и курьерской доставки документов.

На эти и другие вопросы с 10.00 до 12.00 будет отвечать и. о. заместителя начальника межрайонного отдела Елена Новикова. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17, добавочный – 2312.

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