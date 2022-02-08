Кадастровая палата проведёт горячую линию для туляков

В среду, 9 февраля, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для жителей региона по вопросам оказания выездных услуг и курьерской доставки документов.

На эти и другие вопросы с 10.00 до 12.00 будет отвечать и. о. заместителя начальника межрайонного отдела Елена Новикова. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17, добавочный – 2312.