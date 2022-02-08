Из-за коронавируса в налоговых туляков принимают по предварительной записи

С 7 февраля налоговые органы Тульской области принимают посетителей только по предварительной записи. Записаться на прием можно при помощи интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и риска распространения COVID-19.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляется в обычном режиме (лично и по предварительной записи через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»).

За получением КЭП обращаться по адресам:

г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2;

г. Тула, ул. Калинина, д. 3;

г. Новомосковск, ул. Кирова, д.14;

г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 32.

Для минимизации контактов, а также получения услуги в приоритетном порядке в удобное время налоговики рекомендуют записываться на прием заранее.

Обратите внимание, что большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или интернет-сервисами.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно сформировать налоговое уведомление на уплату имущественных налогов и оплатить налоги, узнать задолженность, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Интернет-сервисы помогут узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить онлайн, направить обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т. д.

При необходимости получения информации по интересующим вопросам воспользуйтесь интернет-сервисами «Часто задаваемые вопросы» и «Информационные стенды».

Если по каким-то причинам налогоплательщик не может направить через интернет документы, на входе в операционный зал функционируют специальные боксы, где можно оставить корреспонденцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке.

Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22 и по телефонным номерам УФНС России по Тульской области.