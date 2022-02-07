Врачи расскажут тулякам о ранней диагностике злокачественных новообразований

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Задать специалистам интересующие вопросы можно будет в прямом эфире.

Во вторник, 8 февраля, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте», пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящен ранней диагностике злокачественных новообразований.

На вопросы жителей ответят, главный врач Тульского областного онкодиспансера Дмитрий Истомин, и главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Эрк.