В 2022 году в Туле по «Народному бюджету» проведут работы на 260 млн рублей

Эта сумма будет сформирована из областного и городского бюджетов, а также из взносов жителей.

Программа «Народный бюджет» работает в Туле с 2011 года. В этом году планируется провести работы на 72 объектах. 17 из них – это дороги, 35 – многоквартирные дома, 20 – социальные объекты. Объём финансирования – около 260 млн рублей.

Самые популярные виды работ – ремонт кровель и другого общедомового имущества, а также асфальтирование дворов. Ведется разработка и проверка сметной документации. Аукционы планируется провести до конца мая, после чего подрядчики приступят к работам.