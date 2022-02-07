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В 2022 году в Туле по «Народному бюджету» проведут работы на 260 млн рублей

В 2022 году в Туле по «Народному бюджету» проведут работы на 260 млн рублей

Эта сумма будет сформирована из областного и городского бюджетов, а также из взносов жителей.

Программа «Народный бюджет» работает в Туле с 2011 года. В этом году планируется провести работы на 72 объектах. 17 из них – это дороги, 35 – многоквартирные дома, 20 – социальные объекты. Объём финансирования – около 260 млн рублей.

Самые популярные виды работ – ремонт кровель и другого общедомового имущества, а также асфальтирование дворов. Ведется разработка и проверка сметной документации. Аукционы планируется провести до конца мая, после чего подрядчики приступят к работам.

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