Туляков приглашают на концерт Стаса Пьехи

13 февраля в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Исполнитель стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звезд».

После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.

Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт Стаса Пьехи и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.

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