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Туляков приглашают на концерт Стаса Пьехи

Туляков приглашают на концерт Стаса Пьехи

13 февраля в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Исполнитель стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звезд».

После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.
 

Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт Стаса Пьехи и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:46 −2
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