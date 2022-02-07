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«ПОЛЕМА» вдвое нарастила выпуск порошков для аддитивных технологий по итогам 2021 года

«ПОЛЕМА» вдвое нарастила выпуск порошков для аддитивных технологий по итогам 2021 года

В 2021 году тульский завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (входит в ПМХ) более чем на 20% увеличил объем производства.

Четверть продукции предприятие реализовало на экспортных рынках.
 
Объём производства завода «ПОЛЕМА» составил 768,4 тонны, что на 21% выше показателя 2020 года. Более четверти всей продукции (26%) было реализовано на зарубежных рынках.
 
Основной рост объемов производства пришелся на распыленные металлические порошки, хром и изделия из него, а также изделия из молибдена. Выпуск и реализация порошковых материалов для аддитивных технологий (3D-печать и MIM) выросли в два раза по сравнению с 2020 годом и составили 27 тонн. Также предприятие освоило производство привалковой арматуры для прокатных станов металлургических заводов.
 
«ПОЛЕМА» показала позитивные результаты в части производства и продаж по итогам 2021 года. Одним из наиболее успешных направлений стал выпуск порошков для аддитивных технологий. Среди покупателей — предприятия двигателестроения, центры аддитивных технологий, ведущие российские университеты. Также «ПОЛЕМА» прошла аттестацию выпускаемых материалов для аддитивных технологий у иностранных предприятий, что подтверждает их высокое качество», — отметил коммерческий директор АО «ПОЛЕМА» Алексей Лапынин.
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