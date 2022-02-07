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Пьяный туляк «заминировал» соседнюю квартиру

Пьяный туляк «заминировал» соседнюю квартиру

Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы. Следующее заседание по данному делу состоится 9 февраля.

В Туле 34-летний Алексей М. обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По предварительным данным, 4 августа 2021 года мужчина распивал алкоголь в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Рассвет. В какой-то момент мужчина решил развлечься и позвонил по телефону 112. Дежурной он заявил, что в его доме заминирована квартира, и даже сообщил точное количество заложенного тротила — 30 грамм.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:52 +1
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