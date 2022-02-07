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В Туле поймали курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионеров
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле поймали курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионеров

На 35-летнего мужчину завели уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый, 35-летний житель Белевского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в январе в полицию поступали заявления от пенсионеров, которые стали жертвами аферистов. Преступники действовали по схожей схеме: звонили по телефону и заявляли — родственник стал виновником ДТП, нужны деньги, чтобы решить эту проблему.
 

Испуганные пожилые люди сразу соглашались передать некую сумму. Домой к жертве приезжал мужчина, который забирал деньги.

— Таким образом, мошеннику удалось завладеть денежными средствами восьми пожилых граждан на общую сумму 3 миллиона 100 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионеры перезванивали своим родственникам и понимали, что стали жертвами мошенников, — рассказали в ведомстве.

По информации Myslo, указанный мужчина в этой преступной схеме являлся курьером, то есть ездил по адресам, которые ему скидывали, забирал деньги и переводил «работодателю». Себе забирал оговоренную сумму. Кто именно в этом деле заказчик, неизвестно. Зачастую это оказываются люди из-за границы.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:46 +10
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