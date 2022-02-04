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Смерть человека у суворовской «заброшки»: следователи возбудили уголовное дело
фото: СУ СКР по Тульской области

Смерть человека у суворовской «заброшки»: следователи возбудили уголовное дело

Трагедия произошла сегодня утром.

Сегодня, 4 февраля, на жителя Суворовского района обрушилась кирпичная кладка заброшенного здания, расположенного вблизи поселка Агеево. 48-летний мужчина погиб на месте.
 
По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр участка местности, где произошло обрушение, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
В ходе следствия будут установлены лица, ответственные за допуск к заброшенному зданию. Расследование уголовного дела продолжается.
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