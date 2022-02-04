Смерть человека у суворовской «заброшки»: следователи возбудили уголовное дело

фото: СУ СКР по Тульской области

Сегодня, 4 февраля, на жителя Суворовского района обрушилась кирпичная кладка заброшенного здания, расположенного вблизи поселка Агеево. 48-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр участка местности, где произошло обрушение, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе следствия будут установлены лица, ответственные за допуск к заброшенному зданию. Расследование уголовного дела продолжается.