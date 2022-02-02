«Все эти заборы и бордюры надоели, не могу!»: туляк выпустил песню о проблемах в городе

Кадр из видео.

Туляк Юрий Безменов записал песню, посвященную недостаткам городской среды города. Основными проблемами парень считает большое количество заборов, «умирающие» тульские трамваи, спиленные деревья на проспекте Ленина и бесконечные сугробы, которые не убирают коммунальные службы.

— Не думаю, что благодаря одному такому видео все проблемы в городе резко решатся, но надеюсь, что какой-то отклик в обществе вызовет. Мне кажется, он получился достаточно позитивным, несмотря на содержание.

Юмор — очень важная вещь, которая помогает преодолевать разные ситуации, даже такие, как сугробы в метр высотой около дома, — рассказал корреспонденту Myslo Юрий.

Смотрим ролик: