Кадр из видео.
«Все эти заборы и бордюры надоели, не могу!»: туляк выпустил песню о проблемах в городе
Песня получилась короткой, но содержательной.
Туляк Юрий Безменов записал песню, посвященную недостаткам городской среды города. Основными проблемами парень считает большое количество заборов, «умирающие» тульские трамваи, спиленные деревья на проспекте Ленина и бесконечные сугробы, которые не убирают коммунальные службы.
— Не думаю, что благодаря одному такому видео все проблемы в городе резко решатся, но надеюсь, что какой-то отклик в обществе вызовет. Мне кажется, он получился достаточно позитивным, несмотря на содержание.
Юмор — очень важная вещь, которая помогает преодолевать разные ситуации, даже такие, как сугробы в метр высотой около дома, — рассказал корреспонденту Myslo Юрий.
Смотрим ролик: