новости
новости
Регистрация
«Все эти заборы и бордюры надоели, не могу!»: туляк выпустил песню о проблемах в городе
Кадр из видео.

«Все эти заборы и бордюры надоели, не могу!»: туляк выпустил песню о проблемах в городе

Песня получилась короткой, но содержательной.

Туляк Юрий Безменов записал песню, посвященную недостаткам городской среды города. Основными проблемами парень считает большое количество заборов, «умирающие» тульские трамваи, спиленные деревья на проспекте Ленина и бесконечные сугробы, которые не убирают коммунальные службы.

— Не думаю, что благодаря одному такому видео все проблемы в городе резко решатся, но надеюсь, что какой-то отклик в обществе вызовет. Мне кажется, он получился достаточно позитивным, несмотря на содержание.

Юмор — очень важная вещь, которая помогает преодолевать разные ситуации, даже такие, как сугробы в метр высотой около дома, — рассказал корреспонденту Myslo Юрий.

Смотрим ролик:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Полина Салькова
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
проблемытрамваизаборы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки завоевали серебро в биатлоне на Кубке мира
Туляки завоевали серебро в биатлоне на Кубке мира
«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся
«Сосулька рухнула на ребенка с козырька балкона 5-го этажа»: УК «Жилкомцентр» не видит своей вины в случившемся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.