Туляки завоевали серебро в биатлоне на Кубке мира
Ранее наши лыжники стали обладателями Кубка мира по лыжным гонкам, став первыми в спринте на дистанции 1,2 км.
В шведском городе Остерсунд завершился финальный этап Кубка мира по спорту слепых — лыжные гонки и биатлон.
От нашего региона в составе команды Паралимпийского комитета России участвовали спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта».
Тульские лыжники Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий) завоевали серебро в общем зачете финала Кубка мира в биатлоне.
«Напомним, ранее наши лыжники стали обладателями Кубка мира по лыжным гонкам, став первыми в спринте на дистанции 1,2 км. Поздравляем спортсменов и их тренера Владимира Колесникова!» — сообщает пресс-служба Министерства спорта Тульской области.
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