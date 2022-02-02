Туляки завоевали серебро в биатлоне на Кубке мира

Ранее наши лыжники стали обладателями Кубка мира по лыжным гонкам, став первыми в спринте на дистанции 1,2 км.

В шведском городе Остерсунд завершился финальный этап Кубка мира по спорту слепых — лыжные гонки и биатлон.

От нашего региона в составе команды Паралимпийского комитета России участвовали спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта».

Тульские лыжники Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий) завоевали серебро в общем зачете финала Кубка мира в биатлоне.

«Напомним, ранее наши лыжники стали обладателями Кубка мира по лыжным гонкам, став первыми в спринте на дистанции 1,2 км. Поздравляем спортсменов и их тренера Владимира Колесникова!» — сообщает пресс-служба Министерства спорта Тульской области.