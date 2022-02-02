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Участники программы «Пушкинская карта» смогут получать билеты на сеансы российских фильмов

Участники программы «Пушкинская карта» смогут получать билеты на сеансы российских фильмов

В перечне доступных фильмов – более 20 отечественных картин.

Владельцы «Пушкинских карт» смогут бесплатно приобретать билеты на российские фильмы. Кинотеатры Тульской области уже начали подключаться к этой программе.

В перечне доступных фильмов — более 20 отечественных картин, созданных при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, список — по ссылке.

К программе «Пушкинская карта» в регионе подключились уже 35 учреждений культуры, а до 7 февраля присоединятся еще 19, включая 15 муниципальных ДК.

В Тульской области «Пушкинскую карту» уже получили 36,5 тыс. человек. По числу обладателей карт регион занимает 4-е место в ЦФО.

— Программа «Пушкинская карта» стартовала осенью прошлого года по предложению Президента РФ Владимира Путина. Участники программы — молодые люди от 14 до 22 лет — могут бесплатно получить билеты в театры, музеи, концертные залы на общую сумму 5000 рублей в год, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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