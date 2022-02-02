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Весна будет стремительной! Тульские сурки сделали прогноз: видео

Весна будет стремительной! Тульские сурки сделали прогноз: видео

О приходе весны «рассказали» байбаки Сережа и Наташа.

2 февраля в Канаде и США отмечается День сурка. Считается, что по поведению этого животного можно предсказать, когда уже наступит весна.

После выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли традиция «спрашивать» в этот день сурка прижилась и в других странах, в том числе и у нас.

В Туле главные «консультанты» — байбаки Сережа и Наташа, которые живут в экзотариуме. Прогнозы они делают уже на протяжении нескольких лет и не ошибаются.

Сегодня семейная пара была единогласна — весна будет стремительной!

Подробнее — на видео:


Видео предоставлено Тульским экзотариумом.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:19 +7
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