Весна будет стремительной! Тульские сурки сделали прогноз: видео
О приходе весны «рассказали» байбаки Сережа и Наташа.
2 февраля в Канаде и США отмечается День сурка. Считается, что по поведению этого животного можно предсказать, когда уже наступит весна.
После выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли традиция «спрашивать» в этот день сурка прижилась и в других странах, в том числе и у нас.
В Туле главные «консультанты» — байбаки Сережа и Наташа, которые живут в экзотариуме. Прогнозы они делают уже на протяжении нескольких лет и не ошибаются.
Сегодня семейная пара была единогласна — весна будет стремительной!
Подробнее — на видео:
Видео предоставлено Тульским экзотариумом.
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